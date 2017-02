EV99 MINA JÄÄN: Narva noor Marko plaanib jääda, kuigi teab, et elu Narvas pole lilleline

"Minu nimi on Marko ja ma elan Narvas," alustab rahvatantsuringis käiv noormees enda tutvustuseks.

"Elu siin ei ole nii lilleline kui tundub, sest vahest on venelaste poolt tunda pressingut ja vastuolu eestlaste vahel," kirjeldab ta. Siiski, kodu on kodu ning just siin tunneb Marko end turvaliselt. Vaata videost!

Delfi toob vabariigi aastapäeva eel noorte laulupeole “Mina jään” pühendatud mõtisklused Eestis elava 99 noorega. Kas jääda, kuhu jääda, kelleks jääda?