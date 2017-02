EV99 MINA JÄÄN: Mairon teab, et välismaalt Eestisse madalamate palkade peale tagasi tulla on keerukas

"Põhjus, miks ma elan Eestis, on see, et siin on minu vanemad, sõbrad ja pere," räägib Rakeveres tisleriks õppiv Mairon.

Eks aeg näitab, kas ta Eestisse jääb. Ja kui juba mindud, on ju tagasi tulla ka keerukas. "Näiteks mu õde, kes töötab Soomes, tahaks ka tagasi tulla, kuid palk on Soomes nii palju suurem," ütleb ta. Vaata videost! Delfi toob vabariigi aastapäeva eel noorte laulupeole “Mina jään” pühendatud mõtisklused Eestis elava 99 noorega. Kas jääda, kuhu jääda, kelleks jääda? Loe veel: Share Tweet