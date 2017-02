Viljandi kultuuriakadeemias kultuurikorraldust õppiv Eleri väärtustab Eesti loodust ja oma imeilusat emakeelt.

Elerile meeldib, et Eestis on palju andekaid ja loomingulisi inimesi, kes on valmis võtma osa põnevatest ettevõtmistest. Vaata videost!

Delfi toob vabariigi aastapäeva eel noorte laulupeole “Mina jään” pühendatud mõtisklused Eestis elava 99 noorega. Kas jääda, kuhu jääda, kelleks jääda?