EV99 MINA JÄÄN: Kultuurihuviline Karin: mina jään, et saaksin olla üks neist, keda täna imetlen

Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi abiturient Karin mõtiskles, et Eestis on kirjanike, kelle sulest sünnivad teosed, mida on lausa raske käest panna; heliloojaid, kelle loomingut naudivad inimesed üle kogu maailma ja lavastajaid, kelle sõnum jõuab teatrilavast palju kaugemale, kas või poliitikasse. "Mina jään, et saaksin olla üks neist, keda täna imetlen." Vaata videost!