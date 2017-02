EV99 MINA JÄÄN: Koorilaulja Agne: mulle meeldib pingutada laulupeo ühtekuuluvustunde nimel

Agne on rahvatantsija ja koorilaulja Tartust. "Mulle meeldib tantsu- ja laulupeo ühtekuuluvustunne. See, et me oleme seal kõik koos, teeme ühte asja. Näeme vaeva, treenime selle nimel," selgitab ta.

"Ma jääksin Eestisse, sest mulle meeldib Eesti loodus: männimetsad, sood, rabad. Lumised talved - kuigi seda on praegu irooniline öelda, sest siin ei ole üldse lund," ütleb Agne veel. Vaata videost! Delfi toob vabariigi aastapäeva eel noorte laulupeole "Mina jään" pühendatud mõtisklused Eestis elava 99 noorega. Kas jääda, kuhu jääda, kelleks jääda? Loe veel: