EV99 MINA JÄÄN: Kodutütar Kaisa-Mai on otsustanud, et pärast keskkooli lõppu läheb ta Eesti kaitseväkke!

Kaisa-Mai on pärit Tallinnast ja kuulub Kaitseliidu noorteorganisatsiooni Kodutütarde ridadesse.

"Kodutütred on andnud mulle uusi kogemusi ja ka selgema pildi, mida tahan tulevikus teha: peale keskkooli lõpetamist tahan minna Eesti Kaitseväkke," teab ta oma karjääri suunda. Ja et Eesti kaitsevägi on ju ainult Eestis, siis see ongi põhjus, miks Kaisa-Mai jääb. Vaata videost!

Delfi toob vabariigi aastapäeva eel noorte laulupeole “Mina jään” pühendatud mõtisklused Eestis elava 99 noorega. Kas jääda, kuhu jääda, kelleks jääda?