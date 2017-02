EV99 MINA JÄÄN: Kiirabiõde Piret teab, miks tema jääb: vanaema tarkus ja suhkrusaiad

Piret on pärit Valgamaalt, aga elab praegu Tallinnas, ta õpib Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis ja töötab Tallinna kiirabis.

Eesti on minu kodu, ütleb Piret. "Miks mina jään, on minu vanaema. Tema tegi mulle ikka pärast rasket päeva suhkrusaiu. Seda süües laua taga saime rääkida elust, kodust, kõigest, mis südamel oli. See jäi mulle hinge ja see on see, miks mina jään. Vanaema tarkus ja suhkrusaiad." Vaata videost!

Delfi toob vabariigi aastapäeva eel noorte laulupeole “Mina jään” pühendatud mõtisklused Eestis elava 99 noorega. Kas jääda, kuhu jääda, kelleks jääda?