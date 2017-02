EV99 MINA JÄÄN: Invasportlane Cathy: Eesti eest võistlemine on kirjeldamatu kogemus

Kergejõustiklane Cathy meenutas, kuidas käis 2015. aastal Euroopa meistrivõitlustel Poolas, kus saavutas viienda koha.

Aasta hiljem sai ta Bulgaarias seitsmevõistlusel kolmanda koha ja nüüd ootab ta, et saaks ka sellel aastal Türgis toimuvatel võitlustel oma riiki esindada. "See tunne, kui saad esindada Eestit võistlustel edukalt, on kirjeldamatu." Vaata videost!

Delfi toob vabariigi aastapäeva eel noorte laulupeole “Mina jään” pühendatud mõtisklused Eestis elava 99 noorega. Kas jääda, kuhu jääda, kelleks jääda?