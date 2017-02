EV99 MINA JÄÄN: Gümnasist Mathias: Eesti teatri tase on väga kõva

17-aastane Mathias õpib Tallinnas keskkoolis, tema hobideks on tantsimine Sõlekeses ja korvpall.

"Miks mina jään Eestisse? Üks asi - ma olen hästi suur teatrisõber. Iga kord, kui ma lähen õhtul teatrisse, siis ma ootan seda terve päeva. Eesti teatri tase on nii kõva, näitlejate töö on lihtsalt võimas! Ja see etendus kõnetab mind," räägib ta. Vaata videost!

Delfi toob vabariigi aastapäeva eel noorte laulupeole “Mina jään” pühendatud mõtisklused Eestis elava 99 noorega. Kas jääda, kuhu jääda, kelleks jääda?