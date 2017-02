EV99 MINA JÄÄN: Geenitehnoloogia magistrant Sirelin teab, et kui oled ise töökas, on Eestis lihtne oma ala tippu jõuda

Sirelin õpib Tartu Ülikoolis geenitehnoloogiat. Ennast nimetab ta suureks Eesti patrioodiks.

"Kui palju on Eestis ühel noorel võimalusi... Ma ei usu, et seda on võimalik kuskil niimoodi kogeda," ütleb ta. "Eestis on lihtsam olla oma ala professionaal. Meid on nii vähe, et milleski saad sa olla parim. Kui sa oled ise töökas, siis saad kõigega hakkama." Vaata videot!

Delfi toob vabariigi aastapäeva eel noorte laulupeole “Mina jään” pühendatud mõtisklused Eestis elava 99 noorega. Kas jääda, kuhu jääda, kelleks jääda?