EV99 MINA JÄÄN: Füüsikatudeng Karl: tahan teha Eestist maailmariigi füüsikas, keemias ja materjaliteaduses

Karl on Tartu ülikooli kolmanda aasta füüsikatudeng, kes esimesel kursusel olles võitis ETV teadussaate "Rakett 69".

Karl usub, et Eestis on veel väga palju kasutamata potentsiaali ja sellepärast ta kodumaale jääbki. "Me oleme tuntud kui e-riik ja oma IT-lahenduste vallas, aga minu soov on, et Eestist saaks maailmariik ka füüsika, keemia ja materjaliteaduste vallas," ütleb ta. Vaata videost!

Delfi toob vabariigi aastapäeva eel noorte laulupeole “Mina jään” pühendatud mõtisklused Eestis elava 99 noorega. Kas jääda, kuhu jääda, kelleks jääda?