EV99 MINA JÄÄN: Eliisa tuletab meelde: elada tasub nii, et teed just oma kodumaad paremaks

Eliisa elab Narvas ning võtab suvel osa ka tantsupeost.

"Tahaksin rääkida, mida minu jaoks tähendab teema "Mina jään". See näitab inimese isiklikke väärtusi, kas ta tahab minna kuskile välismaale või ta tahab jääda kodumaale ja muuta oma kodumaad paremaks. Ma ei tea veel, millega ma tahan tegeleda oma elus, aga minu jaoks on tähtis see, et ma muudan just oma kodumaad paremaks, mitte mingit teist riiki," räägib ta. Vaata videost!

Delfi toob vabariigi aastapäeva eel noorte laulupeole “Mina jään” pühendatud mõtisklused Eestis elava 99 noorega. Kas jääda, kuhu jääda, kelleks jääda?