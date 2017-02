EV99 MINA JÄÄN: Denis on Eesti venelane ja uhke oma riigi üle

Denis on pärit Narvast ning vahepeal käis ka ära - möllas aasta aega Kanadas ja reisis mujalgi. Aga ta tuli tagasi. nüüd töötab ta Tartu Ülikooli Narva Kolledžis.

"Mulle meeldib minu riik. See annab mulle võimaluse olla see, kes ma olen, see annab mulle valikut," ütleb ta. Vaata videost!

Delfi toob vabariigi aastapäeva eel noorte laulupeole “Mina jään” pühendatud mõtisklused Eestis elava 99 noorega. Kas jääda, kuhu jääda, kelleks jääda?