EV99 MINA JÄÄN: Anna-Brett on välismaal Eestit esindamas käies alles aru saanud, mis siin on eriline

Õpilasliidus tegev Anna-Bret on pärit Rakverest. "Mul on olnud võimalusi reisida ja kui olin Saksamaal, esindasin seal Eestit. Rääkisin meie kommetest ja tavadest ning siis näitasin laulupeo videot: publik lausa ehmatas ära, Kas juhtus midagi - miks te nutate?! Siis ma rääkisin, mis maa see on ja kui oluline on pidu ja kuidas see meid ühendab," kirjeldab Anna-Bret. Vaata videost!

Delfi toob vabariigi aastapäeva eel noorte laulupeole “Mina jään” pühendatud mõtisklused Eestis elava 99 noorega. Kas jääda, kuhu jääda, kelleks jääda? Loe veel: Share Tweet