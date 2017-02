EV99 MINA JÄÄN: Aktivist Kris: Eesti pakub mulle võimalusi teha täpselt seda, mida ma tahan

21-aastane Kris on mitme ürituse ja ettevõtmise eestvedaja, aga ka Viljandi volikogu liige.

"Eesti on riik, mis pakub mulle võimalust tegutseda täpselt nii, nagu ma tahan. Need sõbrad, tuttavad, kogemused, mis mu asjaajamine on mulle toonud, on see, mille pärast mina jään." Vaata videost!

Delfi toob vabariigi aastapäeva eel noorte laulupeole “Mina jään” pühendatud mõtisklused Eestis elava 99 noorega. Kas jääda, kuhu jääda, kelleks jääda?