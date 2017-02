EV99 MINA JÄÄN: Aerutaja Kaarel: mulle meeldib, et Eesti on mitmes mõttes puhas

Kaarel on Eesti noorsportlane, aerutamise tulevikulootus, kes pürgib ka Eestit olümpiale esindama.

"Miks mina jään Eestisse? Mulle meeldib, et Eesti on puhas: loodus on puhas, aga ka rahvuselt puhas. Eestis on omad inimesed ja see tekitab minus kodutunde!" Vaata videost!

Delfi toob vabariigi aastapäeva eel noorte laulupeole “Mina jään” pühendatud mõtisklused Eestis elava 99 noorega. Kas jääda, kuhu jääda, kelleks jääda?