EV100 raamatusarja väljaandjad loodavad kolmandiku summast hankida erialaühendustelt

EV100 kommunikatsioonieksperdi Merje Klopetsi sõnul plaanitakse EV100 raamatusarja väljan andes kasutada kahe kolmandiku ulatuses riigikantselei toetust ning kolmandiku finantseerivad erialaühendused. Reklaami raamatutesse ei müüda.

Hiljuti Eesti Ekspressile intervjuu andnud raamatusarja projektijuht Aivar Viidik ütles, et erialaliitudelt raha küsimise taga on soov hoida paarisajaleheküljelise raamatu kaanehind madalal.

EV100 pressiesindaja Merje Klopets sõnas teemat kommenteerides Delfile, et erialaühendustelet tõesti toetust oodatakse ning nemad võiksid eelarvest täita kolmandiku. Toetust kasutatakse autorite töö tasustamiseks lisaks riigikantselei vahenditele.

"Kuna kaks EV100 sarja raamatu teemat on otseselt seotud raamatutega („Eesti raamatu 100 aastat“ ja „Eesti kirjanduse 100 aastat“), pöördusime toetajate leidmiseks ka Kirjastuste Liitu. Eraldi üksikute kirjastuste poole me ei pöördunud ning raamatusarja kirjastuspartner leitakse riigihankega," ütles Klopets.

Kuidas kulud ja tulud jagunevad? Saan aru, et tegemist on kuluka ettevõtmisega, autorid on väga tuntud ja auväärsed isikud...

Autorite töö tasustatakse riigikantselei eelarvest ja erinevate partnerite toetustest. Riigikantselei katab ka raamatusarja kujundaja töötasu. Autoritasude ja kujunduse peale on riigikantselei eelarvest arvestatud tänase seisuga kogukuluks 122 700 eurot. Kogu kirjastamise, müügi ja turundamise poole võtab enda kanda hankega valitud partner. EV100 annab hanke võitjale tasuta üle nii käsikirjad kui ka kujunduskonkursi võidutöö (autoriks Endla Toots). Pakkumuste hindamisel on lisaks müügi- ja turundusplaanile ning tiraažile väga oluline ka planeeritav raamatu kaanehind, mis võiks lugejatele olla võimalikult taskukohane. Raamatusarja teosed võiksid jõuda võimalikult paljude lugejateni.

Kellelt tulevad ülejäänud finantsid? Kui suured need kokku on?

Ülejäänud kulud kaetakse raamatute müügist. Neid kulusid-tulusid majandab juba hankega valitud partner.

Kas nendesse raamatutesse müükase reklaami?

Reklaami EV100 raamatusarja ei müüda. Esitame raamatus toetaja logo. Selline suur raamatusari on organisatsioonidele hea võimalus olla oma erialaga seotud märgiliste raamatutega kaasas. Raamatute sisu panevad kokku vaid raamatute autorid, kuid organisatsioonide jaoks on toetamine üheks võimaluseks teha kingitus nii oma valdkonna inimestele, kes raamatut ootavad, kui ka kõigile tulevastele lugejatele. Toetajate kaasamise põhimõte on teemapõhine – igal raamatul võiks olla üks toetaja vastavast eluvaldkonnast. Toetajatele võrdsete võimaluste tagamiseks pöörduti toetajate leidmiseks esmalt erialaliitude ja -organisatsioonide poole. Kõik autorid saavad täiendavat autoritasu võrdselt – organisatsioonide toetus jagatakse autorite vahel.

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul ilmub 44 raamatust koosnev sari, igaüks pühendatud mõne valdkonna sajale aastale. Raamatusarja ettevalmistav toimkond on saatnud palvekirjad erialaühendustele, et need paneksid õla alla ja juubeliraamatute tegemist aitaksid finantseerida.