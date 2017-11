EV100 peret | Mihkel Vokk: Muhu on kodu, Tallinn on lihtsalt koht, kus käiakse tööd tegemas

Neli aastat tagasi tuli Triin Vokkil idee luua Muhusse seikluspark. Nüüdseks on ideest saanud reaalsus ja just lõpetas paar oma esimese suvehooaja. Kuigi nende elu on jagatud Tallinna ja Muhu vahel, on nad rahul iga päevaga sellest.

Mihkel ja Triin on muhulastele omaselt tugeva identiteediga ning kodusaare tõmbest ei saa nad kumbki lahti. Seega pakivadki nad igal reedel oma elu autosse ja võtavad ette kahe ja poole tunnise teekonna Tallinnast Muhusse. Ja nii aasta läbi. "Muhu on ju kodu - siit pärilt ja see tõmbabki ju koju tagasi. Eks see Tallinn on lihtsalt koht, kus käiakse tööd tegemas. Koht kus tuleb aegajalt käia," arvab Mihkel. Vaata videost noore ettevõtliku pere lugu!