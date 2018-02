EV100 aastapäevanädala iga päev on pühendatud erinevale Eesti paigale

Pilt on illustratiivne

Eesti Vabariik 100 (EV100) korraldajad andsid tänasel Tartu rahu aastapäeval ülevaate 19.–25. veebruarini kestva aastapäevanädala sündmustest. Nädala iga päev on pühendatud erinevale Eesti paigale.

Riigikantselei EV100 suursündmuste juht Margus Kasterpalu ütles, aastapäevanädal algab 19. veebruaril Tallinnas, Eesti Kunstiakadeemia endiselt krundil aadressil Tartu maantee 1, kust liigutakse edasi Eesti Panka kaheeurose aastapäevamündi esitlusele.

Teisipäeval, 20. veebruaril tähistatakse vabariigi 100. aastapäeva Haapsalus ja kolmapäeval, 21. veebruaril Narvas.

Neljapäeval toimuvad EV100 üritused üle Eesti, kuid suurimad neist leiavad aset Viljandimaal. Viljandis toimub neljapäeval ka valitsuse väljasõiduistung ja esitletakse EV100 juubelimarki. Üle Eesti mälestatakse nende sünnikohtades omaaegseid riigivanemaid. Viljandis ja Tartus avatakse ka lipumastid.

Reede, 23. veebruar on pühendatud Pärnule, kus loeti ette esimesena ette iseseisvusmanifest. Esitlemisele tuleb ka kõigi Eesti kihelkondade värvitriipe sisaldav käsitöövaip. Laupäeval, 24. veebruaril toimuvad eri linnades traditsioonilised vabariigi aastapäeva üritused, nagu kaitseväe paraad Tallinnas, jumalateenistus Paide kirikus ja presidendi vastuvõtt Tartus Eesti Rahva Muuseumis.

Riigikogu kantselei esindaja Illi Ongi sõnul on riigikogu valmis tavalisest suurema rahvahulga tulekuks lipuheiskamisele 24. veebruari hommikul kell 7.33 Toompeal Kuberneri aias. Inimesi oodatakse ka Falgi tee äärde Lindamäe parki ja Lossi platsile, kuhu pannakse üles ka täiendavad videoekraanid. Lisaks tavapärasele hümnile ja riigikogu esimehe kõnele peab kõne ka üks Reaalkooli abiturientidest. Lipuheiskamise tseremooniale järgneb pidu Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsiga.

Kaitseväe peastaabi pressiesindaja nooremleitnant Taavi Laasik rääkis, et paraadil osaleb 50 lippu, neli kompaniid, kolm patareid, 20 rühma ja kolm orkestrit kokku üle 1100 osalejaga ning ligi sada ühikut tehnikat. Paraad algab kell 11, kuid üksused liiguvad oma kohale juba kella 10.15 ajal. Pärast paraadi lõppu algab Vabaduse väljakul ja linnavalitsuse ees tehnikanäitus. Reede, 23. veebruari õhtul toimub paraadi peaproov, mis toob samuti kaasa liikluspiirangud. Ülelennu teevad sobiva ilma korral ka NATO liitlaste lennukid. Droonide lennutamine paraadi alal ja selle lähedal on Laasiku sõnul keelatud.

Presidendi avalike suhete nõuniku Taavi Linnamäe sõnul osaleb president Kersti Kaljulaid suurel osal aastapäeva sündmustest, tähtsamad neist on riiklike teenetemärkide üleandmine Tartu Ülikooli Narva kolledžis, millele järgneb rahvapidu. Riigipea annab 22. veebruaril kaitseväe liputoimkonnale üle ka tseremoniaalmõõga numbriga 0001. 24. veebruaril osaleb president kõigil olulistel üritustel alates hommikusest riigilipu heiskamisest. Presidendi vastuvõtt Tartus Eesti Rahva Muuseumis algab kell 18.30.

Tallinna transpordiameti liikluskorraldusosakonna juhataja Talvo Rüütlemaa rääkis, et 24. veebruaril on rida muudatusi Tallinna ühistranspordis, samuti kesklinna liikluskorralduses. Paraadi ajaks peatatakse ka trammiliiklus. Liiklus on piiratud ka paraadi peaproovi ajal. Põhiliselt puudutab sulgemine Kaarli puiesteed, aga ka Pärnu maanteed ja Mere puiesteed ning Viru ringi. Ühistransport saab kasutada Estonia puiesteed ja Pärnu maanteed. Viru keskuse bussiterminal jääb avatuks.

Politsei esindaja Marti Magnus on suuremate jõududega väljas nii Tallinnas kui ka üle Eesti. Ürituste külastajatel soovitab politsei tulla kohale aegsasti ja kasutada võimalusel ühistransporti. Arvestada tuleb ka sellega, et teel olek võib võtta rohkem aega.