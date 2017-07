Eurostat: ligi kolmandik eestlastest ei leia raha selleks, et aastas vähemalt nädalake kodust eemal puhata

Eestis saab endale aastast vähemalt nädala pikkust puhkust lubada iga kolmas. Eurostati andmetel kuulume selle näitajaga Euroopa keskmike hulka.

Kui Euroopa Liidu keskmine näitaja on 32,9 protsenti, siis Eesti puhul on see 29,7 protsenti. Euroopa üleselt sõltub arv samuti sellest, kas peres on lapsi või mitte. Tõsi, seda küll mitte suurel määral - lastega leibkondadel on mõõdik 3 protsenti suurem kui lasteta leibkondadel.

Viimaste aastatega on Eesti näitaja (paljud reisima ei saa minna - toim) kahanenud märkimisväärselt ehk üha rohkemate inimeste jaoks pole korra aastas puhkusel reisimine üle jõu käiv. Veel 2010. aastal lubas rahakott nädalaks ajaks puhkust veetma minna vähem kui pooltel eestlastel.

Euroopas on kõige vaesemad selles vallas rumeenlased (66,6 protsendil elanikel pole see majanduslikult võimalik), horvaatlased (62,8 protsenti) ning bulgaarlased (56,4 protsenti). Kõige jõukamad on Rootsi (8,2 protsenti), Luksemburg (13,1 protsenti) ning Taani (13,7 protsenti).