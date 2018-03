Eurosaadik Yana Toom kaitseb Venemaad mürgitamissüüdistuste eest: London püüab lihtsalt hüsteeriat üles kütta

Eestist valitud Euroopa parlamendi saadik Yana Toom on veendunud, et endise vene luuraja Skripali mürgitamise taga ei ole Venemaa. Toom kirjutab sotsiaalmeedias avaldatud postituses, et Suurbritaania valitsus kasutab mürgitamisjuhtumit ära Venemaa-vastase hüsteeria üleskütmiseks.

Toomi meelest ei olnud Venemaal mingit iseenesestmõistetavat huvi Skripali vastu, kes 2006 aastal mõisteti süüdi ja kellelt võeti samuti ära sõjaväeline auaste ning kes pärast 2010. aasta armuandmist välja vahetati. "Isegi kui eeldame, et venelased on läinud pöördumatult hulluks, milles eurooplased meid veenda püüavad, ja kehastavad irratsionaalset Kurjust, on lollus väita, et vene mürgiga on demonstratiivselt kedagi nädal enne (Venemaa) presidendivalimisi mürgitatud," tõrjus Toom Venemaale esitatud süüdistusi.

Toom meenutas oma kolme kuu tagust esinemist saates "Pühapäeva õhtu Vladimir Solovieviga", kus väitis, et London on muutunud Venemaa vastase hüsteeria Euroopa Liitu pumpamise keskuseks. "Skripali mürgitamise juhtum tundub olevat sellele järjekordseks kinnituseks," leidis Toom postituses. "Theresa May, keda Brexitit puudutavates läbirääkimstes aina rohkem ja rohkem nurka surutakse, otsib Londonile meeleheitlikult uut "linsandväärtust" ja kahe vaenuliku leeri vahel kilbiks olemisest paremt võimalust ei olekski," avaldas eurosaadik arvamust.

"Kui eriteenistused kedagi tappa sooivad, siis üldiselt nad jälgi ei jäta. Ja Londonis, mis pole just maailma turvalisim linn, olnuks see väga lihtne," kirjtuas Toom. "Londonil ja Washingtonil avanes aga võimalus rääkida järjekordsetest sanktsioonidest ja ultimaatumitest," lisas ta.

Toom kirjutas postituses, et ta ei usu terve mõistuse võitu, kuna ollakse jõudnud punkti, kus Venemaa kui hämara jõu salakavaluses ja verejanus kahtlemine on muutunud täiesti mõeldamatuks ja selles kahtlejad surutakse maha.

Ka leiab Toom, et Venemaad kisti lihtsalt meediasõtta, millega riik siiski ei ühinenud ja mille ka kaotas.

Endine Venemaa eriteenistuste polkovnik Sergei Skripal ja tema tütar sattusid 4. märtsil Inglismaal Salisburys närvimürgi mõju alla. Suurbritannia ametivõimud on mürgitamises süüditanud Venemaad, kes on aga kõik süüdistused tagasi lükanud.