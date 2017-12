Eurosaadik Padar hääletas kogemata koos Yana Toomiga mittekodanikele valimisõiguse andmise poolt

Sotside eurosaadik Ivar Padar hääletas täna Euroopa Parlamendis petitsioonide komisjoni aastaülevaate poolt, mis nõuab Eestis ja Lätis mittekodanikele valimisõigust europarlamendi valimistel. Padar kinnitas Delfile, et tegu oli tööõnnetusega ja viga on juba parandatud.

Eile kirjutas ALDE fraktsiooni eurosaadik Urmas Paet suhtlusvõrgustikus Facebook, et avastas suure üllatusena europarlamendi petitsioonide komisjoni mulluse aastaülevaate tekstist paragrahvi, mis halvustab Eestit ja Lätit. Paragrahv väljendas kahetsust, et Eestis ja Lätis pole mittekodanike valimisõiguse osas mingit arengut toimunud. Lisaks leiti, et selline olukord liikmesriikides võib põhjustada usaldamatust Euroopa institutsioonide suhtes.

Paet märkis täna, et tema hinnangul püüdis petitsioonide komisjon, kuhu teiste seas kuulub Yana Toom, sihilikult selle paragrahvi olemasolu süütu pealkirjaga eelnõus varjata, et see probleemideta läbi läheks. „Seda üritati vaikselt sisse panna, et keegi seda ei märkaks,” usub Paet.

Paet lisas, et pärast seda, kui ta oli eelnõus meile nii olulise paragrahvi avastanud, teavitas ta sellest nii ALDE fraktsiooni kui Eesti eurosaadikuid ka teistest fraktsioonidest. Tekkinud meilivahetuses kaitses Toom Paeti sõnul tuliselt vajadust mittekodanike valimisõigus eelnõusse sisse jätta.

Parlamendi täiskogul hääletati eelnõud kahes osas, esialgu küsiti saadikute arvamust selle kohta, kas mainitud paragrahvi peaks eelnõusse alles jätma. Paet märkis, et siis hääletasid kõik Eesti eurosaadikud peale Yana Toomi selle vastu. Hääletus oli võrdväärne, kuid seitsme enamhäälega jäi paragrahv alles.

Seejärel toimus lõpphääletus, mille tulemus oli üllatuslik. Kaja Kallas, Tunne Kelam ja Urmas Paet hääletasid petitsioonide komisjoni eelnõu vastu, kuid selle poolt hääletasid lisaks Yana Toomile ka Ivari Padar ja Indrek Tarand.

Hääletus mittekodanikele valimisõigusi taotleva eelnõu üle europarlamendis Foto: Ekraanikuva

„Võtke seda kui tööõnnetust,” ütles Ivari Padar Delfile. Ta selgitas, et kuna Euroopa Parlamendis on võimalik samal päeval kogemata valesti antud häält kirjaliku pöördumise abil parandada, siis praeguseks on see viga juba parandatud ja temalt sai eelnõu siiski vastuhääle. Europarlamendi lehekülg näitas neljapäeval kella 19 ajal siiski veel, et Padar hääletas eelnõu ja mittekodanikele hääleõiguse andmise poolt.

Eurosaadik Indrek Tarand ütles, et kommenteerib oma hääletust hiljem.

Kokkuvõttes võttis europarlament täna eelnõu vastu häältega 356 poolt ja 206 vastu.