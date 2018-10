Europarlamendi liikmed kutsuvad Merkelit Nord Stream 2 osas poliitikat muutma

Paet rõhutab koos oma kolleegidega Saksa kantslerile Angela Merkelile saadetud kirjas, et Saksamaa senine toetus gaasitrassi Nord Stream 2 ehitamisele on otseses vastuolus Euroopa Liidu (EL) eesmärgiga mitmekesistada energiaallikaid ning kutsuvad Saksamaad muutma oma senist poliitikat Nord Stream 2 suhtes.

Paet ütles, et EL-i eesmärk on energiasõltuvuse vähendamine suurtarnijatest, sealhulgas Venemaast. “Euroopa energiaallikate valik peab olema mitmekesine. Venemaa on aga kasutanud energiaeksporti ka poliitilise relvana ning Euroopa peab saavutama olukorra, kus meid ei saa energiaga poliitiliselt survestada. Nord Stream 2 on aga EL-i energiapoliitikaga täiesti vastupidise toimega projekt,” lisas ta.

Kirjas kutsuvad Euroopa Parlamendi liikmed Saksamaad üles olema ühendaja, mitte killustaja. “Ei tasu mööda vaadata muu hulgas ka mitmete EL-i liikmesriikide, NATO ja USA hoiatustest, mis puudutavad Nord Stream 2-ga kaasnevaid julgeolekuohte,” ütles Paet. “Seda enam, et need riskid puudutavad otseselt ka Saksamaad ennast. Projekti toetamine on otseselt vastuolus ka Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja EL-i Nõukogu seisukohtadega,” lisas ta.