Europarlamendi liige Ivari Padar (SDE): Alkoholi aktsiisitõus ei oleks tohtinud olla nii järsk

Sotsiaaldemokraadist Euroopa parlamendi liige Ivari Padar leiab, et alkoholi aktsiistõus oli õigustatud, kuid ei oleks tohtinud olla nii järsk. Järsk tõus on Padar arvates ka sotsiaaldemokraatide toetuse languse peamiseks põhjuseks.

Padari väitel ei käida Lätist ainult alkoholi toomas. Nagu soomlased üheksakümnendatel Eestis, käivad tema arvates nüüd ka eestlased Lätis üldiselt sisseoste tegemas. Selle põhjuseks on Padari sõnul lätlaste madalamatest palakdest tulenevad madalamad hinnad. „Kui inimeste ostujõud on väiksem nagu Lätis, siis on ka hinnad väiksemad,” ütles Padar Delfile. "See on ainult hea märk meile, et meie majandus on tugevam."

Sotsiaaldemokraatide toetuse languse taga näeb Padar küll aktsiisitõusu, kuid ei lase end sellest heidutada. Padari sõnul on erakonna reiting olnud ka kolm protsenti. "Ikka on paremaid ja halvemaid reitinguid, aga sellest ei tohi püksi lasta," ütles Padar Delfile andtud intervjuus.

Küsimusele, kas erakond peaks esimeest vahetama, vastab Padar eitavalt. Lahendus madala toetuse tõstmiseks peitub tema meelest pigem valitsuse töö tulemuste tõhusamas seletamises, nimetades erinevaid meetmeid, millest rahvas võitnud on. "On need lastetoetused, madalamapalgalisi puudutavad maksusoodustused, lairibaühendus, on need põllumeeste toetused, on see konstaablite juurdetoomine," nimetab Padar. "Mul on nimekiri, kus on paarkümmend asja, mille üle uhkus tunda."

Padari arvates on alkoholiaktsiisi tõusust tekkinud pahameele taga oluliseks mõjutajaks alkoholitootjate lobi. "Alkoholitootjate lobi on tugev ja seda üles kütta ei ole Eestis eriti kallis tegevus," leiab Padar.

Möödunud neljapäeval ilmunud Turu-uuringute aktsiaseltsi erakondade reitingute põhjal on sotsiaaldemokraatide toetus langenud kaheksale protsendile. Seda on põhjendatud eelkõige 1. jaanuarist rakendunud alkoholiaktsiisi tõusuga. Vabariigi aastapäeval korraldati valitsuse aktsiisipoliitika vastu protestiaktsioon, kus osales hinnanguliselt 4400 inimest.