Europarlamendi komisjon lükkas Eesti ja Läti kodakondsuspoliitikat puudutava petitsiooni tagasi

"Võtsin ka sõna ja selgitasin, et kodakondsuse teematika on riikide ja mitte EL-i pädevuses, mida on korduvalt toonitanud ka Euroopa Komisjon. Et Eestis on 161 000 inimest teinud eksami ja saanud kodakondsuse. Et eesti keele omandamine peaks 27 aasta jooksul, mis on iseseisvuse taastamisest möödunud, olema kõigile jõukohane ning on elementaarne, et inimene oskab selle maa keelt, kus ta alaliselt elab. Ja probleem on pigem nende inimeste motivatsioonis või õigemini selle puudumises, mitte selles, et kodakondsust pole võimalik saada. Seega lisavõimaluste loomine vähendaks motivatsiooni veelgi ja oleks ebaõiglane nende suhtes, kes on kodakondsust taotlenud ja saanud," loetles Paet.

Väga pingelise ja ebameeldiva diskussiooni tulemusel jäi Paeti sõnul petitsioonide komisjonis ühe häälega peale seisukoht, et selle teemaga siiski edasi ei minda ja teema suletakse. "Hääletustulemus oli napp seetõttu, et selle komisjoni koosseisus on palju kommuniste erinevatest EL-i riikidest ja muid venemeelseid tegelasi. See napp hääletustulemus ei peegelda kogu Euroopa Parlamendi meelsust," ütles Paet.

Yana Toom ütles rahvusringhäälingule, et Eesti peaks pakkuma hallipassimeestele lihtsustatud korras ehk ilma eksamiteta Eesti kodakondsust. Toom avaldas ka lootust, et just Brüsselist tulev surve aitab seda eesmärki saavutada, sest Eestis kuulatakse tema sõnul Brüsselit rohkem kui oma inimesi.

Küsimusele, miks ta ei helista oma probleemidega parteikaaslasest peaministrile Jüri Ratasele, vastas Toom, et koalitsioonivalitsus seab omad piirid.