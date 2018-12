Euroopa Ülemkogu soovib ELi pikaajalise eelarve kokkulepet järgmiseks sügiseks

Euroopa Liidu järgmise pikaajalise eelarve arutelul rõhutas peaminister Jüri Ratas, et liidu tulevik on liikmesriikide endi kätes ning ka eelarve peab aitama seda kindlustada.

„Tulevane eelarve peab toetama veel enam Euroopat, mis on ühtsem ja tugevam. Vajame eelarvet, mille fookus on tootlikkusel, konkurentsivõimel ja ühendusi toetavatel investeeringutel. Teaduse, innovatsiooni ja noortevaldkonna rahastust ei tohi vähendada,“ sõnas Ratas valitsuse kommunikatsioonibüroo vahendusel, rõhutades samas ka digitaalse arengu toetamise olulisust.

Peaministri sõnul peab eelarve lahendama inimeste muresid, mis on seotud rände, kaitse, kliimamuutuste, sise- ja välisjulgeoleku, Euroopa Liidu välispiiride kaitse ning meie naabruse stabiilsuse ja turvalisusega.

EL peab Ratase sõnul jätkama ka transpordi- ja energiavõrgustike taristuprojektide toetamist ning väljaehitamist. „Eestil, Lätil ja Leedul on vaja kiireid ning kestlikke ühendusi ülejäänud Euroopaga, mis aitavad meid paremini ühtse turuga lõimida. See tähendab piiriüleste ühenduste rajamist,“ lausus peaminister, tuues näiteks Rail Balticu ehitamise.

Ühtekuuluvuspoliitika on olulisim Euroopa Liidu investeerimisvahend, mis peab Ratase sõnul ka tulevases pikaajalises eelarves aitama kasvatada liikmesriikide ja eri piirkondade majanduslikku heaolu ning konkurentsivõimet. „Meie kogemus näitab, et ühtekuuluvuspoliitika on suurepärane vahend vajalike reformide tegemiseks. Hoolimata Eesti kiirest majandusarengust peab ühtekuuluvuspoliitika rahastuse vähenemine ja omafinantseeringu kasv olema seetõttu meile sujuvam,“ sõnas peaminister.