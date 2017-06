Euroopa toiduliitude juhid: maksud ei ole õige vahend ülekaalulisuse vähendamiseks

Foto on illustreeriv

Euroopa toidutööstuste liitude juhid taunisid oma kohtumisel Tallinnas Eesti valitsuse kava kehtestada magustatud jookidele Euroopa kõrgeim maksumäär.

Euroopa toiduliidu FoodDrinkEurope juht Mella Frewen leiab, et toodete maksustamine ei ole tõhus meede ülekaalulisuse pidurdamiseks. "Ülekaalulisusega võitlemine on väga kompleksne probleem, mille lahendamine eeldab muutusi elustiilis, toidusedelis ja käitumises."

Ta lisas, et Euroopa toidutööstused on aastaid investeerinud toodete koostise muutmisesse ja innovatsiooni ning teinud omalt poolt väga palju, et propageerida tervislikumat elustiili ja teevad seda edaspidigi.

"Ülekaalulisuse ning rasvumise vähendamine on väga keeruline ülesanne ja maksustamine siin ei tööta. Oluliselt rohkem tuleks tähelepanu pöörata erinevate osapoolte koostööle tasakaalustatud toitumisharjumuste väljakujundamisel ning liikumisaktiivsuse suurendamisel,“ lisas Frewen.