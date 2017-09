Euroopa teatrimaailma tähtsaim preemia käes, mis edasi? NO99 tutvustab oma plaane

Teater NO99 pälvis Euroopa teatrimaailma kõrgeima tunnustuse: preemia European Theatre Prize New Realities.

Auhinda on nimetatud teatrimaailma Oscariks, selle varasemate laureaatide seas on Romeo Castellucci, Kristian Smeds, Anton Vassiljev, Thomas Ostermeier, Alain Platel, Alvis Hermanis, Christoph Marthaler, Krzystoff Warlikowski jpt.

Teater NO99 loomingulise juhi Ene-Liis Semperi sõnul on preemia suureks tunnustuseks ühele kollektiivile, mis on silma paistnud mitte ainult ühe õnnestunud lavastusega, vaid aastaid kestnud pühendumise ja riskijulgusega.

"Oleme alati mõtestanud ennast kui Eesti teatrit Euroopas ja Euroopa teatrit Eestis," ütleb Semper ning lisab, et kaudsemalt on preemia tunnustuseks ka Eesti riigile ning maksumaksjatele, kes on säärast teatrit pea 15 aastat hoidnud ja üleval pidanud.

Seoses preemia üleandmisega on Teater NO99 kutsutud detsembris ka Rooma, kus antakse külalisetendused rahvusvahelisele teatrikogukonnale ning esitletakse oma senist loomingut arvukates paneeldiskussioonides.

European Theatre Prize New Realities asutati Euroopa Komisjoni poolt 1990. aastal. Rahvusvaheline žürii valib välja preemia laureaadid, kes on nende arvates enim mõjutanud Euroopa nüüdisaegset teatrikultuuri ning aidanud kaasa erinevate sildade loomisele. Preemia on pälvinud seni teiste seas lisaks eelpoolnimetatutele ka Oskaras Koršunovas, Rimini Protokoll, Sasha Waltz, Pippo Delbono jt.

Teater NO99 on asutatud 2004. aastal, see on andnud pea sada külalisetendust paljudes erinevates riikides ning mänginud teiste seas Wiener Festwochenil, Avignoni teatrifestivalil ja Pariisis Odeoni teatris, aga ka Londonis, Berliinis, Münchenis, Moskvas, Brüsselis, Bernis, Budapestis, Hamburgis, Peterburis, Veneetsias jne.

Teatri kunstilised juhid on Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo, truppi kuulub hetkel üheksa näitlejat. Koos tehnilise ning administratiivse personaliga töötab teatris pea 50 inimest.