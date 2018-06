Euroopa Sotsiaalfond aitab Eestisse 633 uut lapsehoiukohta luua

Foto on illustratiivne

Lapsehoiukohtade loomise taotlusvoorust saab Innovest toetust 50 projekti üle Eesti, mille raames luuakse kokku 633 uut tava- või eriilmelist lapsehoiukohta.

Projektide vahel jagatakse ligi 2,4 miljonit toetusraha. Tavapäraseid lapsehoiukohti luuakse 22 toetust saanud projekti ja eriilmelisi lapsehoiukohti 28 projekti raames.

Innove tööelu keskuse juht Ülle Luide toob välja, et enim hakatakse projektide raames pakkuma lapsehoidu just ebastandardsetel aegadel – avatakse õhtuseid, öiseid ja nädalalõpu hoidusid, mille järgi on graafikuga töötavatel vanematel suur vajadus.

„Samuti on toetuse saajate hulgas näiteks projekte, kus kavandatakse uudseid õuesõppe rühmasid ning mitme projekti raames käivitatakse ka võõrkeelseid lapsehoide. Loomisel on näiteks prantsuse, inglise ja saksa õppekeelega rühmad,“ toob Luide välja ning rõhutab, et uued lapsehoiukohad aitavad vanematel tööle naasta või tööl käimist jätkata.

Toetust saanud projektide nimekirja leiab Innove kodulehelt

Innovesse said projektitaotlusi esitada kohalikud omavalitsused, eraõiguslikud juriidilised isikud, valitsusasutused või nende hallatavad riigiasutused. Taotleja enda panus pidi olema 25% omaosalust projekti abikõlblikest kuludest ja ülejäänud 75% finantseerib Euroopa Sotsiaalfond.