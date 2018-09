Euroopa Parlamenti kandideeriv Rõivas lööb kaasa ka leedulaste spordi startup-ettevõttes

Lympo selgitas, et Rõivase kasuks rääkis Eesti edulugu digiküsimustes ning see, et tema ametiajal käivitus palju kiidusõnu saanud e-residentsuse programm.

Rõivas selgitas, et Lympo on rahvusvahelise haardega tervislikke eluviise ja sportimist edendav startup-ettevõte, mis kutsus teda oma nõukogu liikmeks.

Lympo tegevjuht Ada Jonuse selgitas, et Lympo on Rõivase liitumise üle väga õnnelik. "Tema positsioon poliitilise ja tehnikamaailma käilakujuna aitab Lympol levitada oma nägemust sellest, kuidas plokiahel ja andmestik aitab muuta fitnessi ja tervisliku elustiili majandusharu," teatas Jonuse.

Rõivas kommenteeris, et nagu nõukogu liikmelisuse korral on tavaks, eeldab ka tema roll kaasalöömist suhteliselt väikese koormusega. "Käesoleval hetkel mulle ettevõttes osalust ei kuulu ning tasustamise deklareerin detailselt vastavalt kehtivale korrale," teatas Rõivas.

"Lympo missioon motiveerida inimesi rohkem ja järjepidevamalt sporti tegema on mulle südamelähedane, sest, olles korduvalt maratonideks treeninud, näen otseselt, kuidas ka mul endal oleks Lympo kasutamisest kasu," lisas Rõivas.

Poliitikast pole tal mingit kavatsust lahkuda, eriti oluliseks peab ta Euroopa Parlamendi valimisi.

Väikese riigi jaoks on Rõivase sõnul väga oluline, et meid esindaks Euroopa Liidu tasemel tugevaimad võimalikud tegijad, Euroopa Parlamenti valitavatest inimestest sõltub otseselt Eesti hääle tugevus ja kõla.