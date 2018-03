Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet: me ei saa suvaliselt Venemaa diplomaate Eestist välja saata

Euroopa Parlamendi saadik reformierakondlane Urmas Paet ütles Delfile seoses Suurbritannia üleskutsega Euroopa liikmesriidele saata vastuseks topeltagent Skripali mürgitamisjuhtumile välja Venemaa diplomaatidena tegutsevate spioone, et seda tuleks teha ainult diplomaatidega, kes selgelt tegelevad luuramisega. Suvaliselt diplomaate tema sõnul välja saatma ei peaks.

Paeti sõnul on mitmed Euroopa riigid diplomaadi kattevarjus töötanud spioonide tegevusele läbi sõrmede vaadanud. "Venemaa kasutab selliseid meetodeid küllaltki laias ulatuses," andis Paet hinnangu idanaabri eriteenistuste tegevusele. "Praegust olukorda enam aga tolereerida ei tohiks," ütles ta küsimust kommenteerides. Konkreetseid riike, kes Venemaa eriteenistuste tegevusesse pole piisavalt tõsiselt suhtunud, Paet nimetada ei soovinud.

Eesti on selles küsimuses pigem hoolikas olnud ja meil probleem vöga suur pole, leiab Paet. "Tihti toimub välja saatmine vaikselt ega jõua avalikkuseini," põhjendas Paet, miks väljasaatmistest väga tihti kuulda pole. "Kui aga tuleb välja, et keegi Tallinnas töötavatest Venemaa diplomaatidest on luuraja, siis tuleb ta loomulikult välja saata," leidis ta.

Seoses Venemaa topeltagent Skripali mürgitamisega Suurbritannias on riigi valitsus saatnud välja 23 väidetavalt spinoeerimisega seotud Venemaa diplomaati. Suurbritannia peaminister Theresa May on kutsunud üles Euroopa Liidu liikmesriike samuti spioonidest diplomaate välja saatma.