Euroopa Parlamendi presidendiks sai Tunne Kelami pinginaaber

Eurosaadiku Tunne Kelami sõnul on Euroopa Parlamendi valimistega tekkinud võim, mis püüab senisest rohkem liitu koos hoida. Uues presidendis ja endises pinginaabris Antoni Tajanis näeb ta head meeskonnamängijat.

Euroopa Parlamendi uus president Antonio Tajani (63) on europarlamenti kuulunud 2004. aastast nagu IRLi ridadesse kuuluv eurosaadik Tunne Kelamgi (80). Kaks ja pool viimast aastat on poliitikud olnud pinginaabrid, kirjutab Õhtuleht.

"Tajani pole soolo-, vaid meeskonnamängija. Pärast valimisi oli tema sõnum see, et võit pole tema, vaid erakonna [Tajani kuulub koos Kelamiga Euroopa Rahvaparteisse] oma. "Ta ei panusta enda rollile, ta arvestab teisi, sealhulgas ka kõige väiksemaid," tõdeb Kelam ning tõi näiteks aasta 2006, kui Balti riikide delegatsioon Euroopa Parlamendile 1941. aasta küüditamise mälestustahvli kinkis. "Tajani organiseeris, et ka tema meeskond selles osaleks."