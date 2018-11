Euroopa Parlamendi liikmed Amazoni juhile: sirbi ja vasara kujutisega toodete müük tuleks lõpetada

Amazoni ostu- ja müügiplatvorm müüb sirbi ja vasaraga t-särke, lippe ja teisi tooteid ning see näitab Euroopa Parlamendi liikmete sõnul kaastunde ja austuse puudumist miljonite inimeste suhtes, kes selle sümboolika all tegutsenud totalitaarrežiimide tegevuse tõttu hukkusid ja kannatasid.

Euroopa Parlamendi liikme Urmas Paeti sõnul pole totalitaarsete režiimide sümbolite kasutamine kommertseesmärgil kohane. "Nende režiimide tõttu on surnud miljonid inimesed ning need režiimid on võtnud inimestelt vabaduse ja demokraatia," ütles Paet. "Ka Amazoni juhtidel võiks olla mõistmist ja empaatiat selliste režiimide ohvrite suhtes. Haakristi ega ka sirbi ja vasara kasutamine särkidel või teistel toodetel pole tore ega lõbus. See on maitsetu, piinlik ja rumal," lisas ta.

Oma kirjas juhivad Euroopa Parlamendi liikmed Bezose tähelepanu ka Euroopa Parlamendi 2009. aasta resolutsioonile, milles mõisteti hukka totalitaarsete režiimide kuriteod ning kutsusid üles tunnistama natsismi, fašistlikke ja kommunistlikke režiime ühise pärandina. Samuti rõhutavad Euroopa Parlamendi liikmed, et Euroopa Kohus keelas sirbi ja vasara kaubamärgiks registreerimise 2011. aastal ning et mitmetes Euroopa riikides on totalitaarsete režiimide sümboolika kasutamine seadusega keelatud.

"Julgustame Amazoni lõpetama nõukogude sümbolitega toodete müümine, nii nagu seda tehti natsisümboolikaga toodete puhul," ütles Paet.