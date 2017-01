Euroopa paremäärmuslaste kongressil Saksamaal rippus Eesti lipp

Euroopa paremäärmuslike erakondade liidrite kogunemisel rippus konverentsisaalis ka Eesti lipp.

Täna Saksamaal Koblenzis toimunud üle-euroopalist paremäärmuslike parteide juhtide kongressi korraldas Euroopa Parlamendi rahvaste ja vabaduste Euroopa fraktsioon, mille esinaine on Prantsusmaal presidendiks pürgiv Marine Le Pen. Tegemist on euroskeptilise ja paremäärmusliku fraktsiooniga, kuhu kuuluvad üheksa eri riigi eurosaadikud.

Korraldajate sõnul arutleti kongressil Euroopa vabaduse visiooni üle. Saali kaunistasid eri riikide lipud, mille seas oli ka Eesti lipp. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees Mart Helme eitab ametlikku seost EKRE-ga.

Helme sõnul ei ole erakond kedagi ametlikult sinna üritusele saatnud ning seda pole ka juhatuses arutatud. "Kui keegi on, siis on ta seal omaalgatuslikult," märkis Helme. EKRE pea 8000 liikmest võis keegi ka omaalgatuslikult üritusele minna. "Meie liikmed on Eesti kodanikud. Ja kui keegi kodanikest on otsustanud, et osaleb - ega me keelata ei saa. Aga mingit erakonna osalust või volitust osalemiseks ei ole," selgitas Helme.

Helme ei tea ka, et mõni EKRE noortekogu Sinine Äratus liige kongressil osalenud oleks.