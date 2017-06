Euroopa Noored Konservatiivid heitsid Sinise Äratuse oma ridades välja

Vastuseks esmaspäeval saadetud kirjale, milles EKRE noorteliikumine Sinine Äratus kritiseeris ühenduse Euroopa Noored Konservatiivid (EYC) senist arengut ja nõudis Türgi valitsuspartei noortekogu väljaheitmist. Pühapäeval palve rahuldati ja Sinine Äratus arvati EYC ridadest välja.

"Meie seisukohtadest võib teile olla jäänud vale mulje," teatas EYC juhatus Sinisele Äratusele. "Me oleme Euroopa Konservatiivide ja Reformistide noorteühendus, mis tähendab, et meie peamine eesmärk on levitada Euroopas vabaturgu ja klassikalisi liberaalseid väärtusi. Mõningatel meie liikmetel on õigus omada konservatiivseid vaateid, kuid me ei ole rahvuslik organisatsioon ja me ei püüa säilitada Euroopa etnilist identiteeti."

"Mingisugune ülbe vastus oli ootuspärane, aga meid üllatas, kui selgelt EYC end rahvusluse vastu positsioneeris," kommenteeris Sinise Äratuse esimees Ruuben Kaalep.

Ta avaldas üllatust selle üle, kuidas EYC saab enda ridades hoida Türgi noortekogu, millel pole tema sõnul liberalismi ühegi vormiga midagi pistmist.

Kaalepi sõnul ei olnud EYCsse kuulumine Sinisele Äratusele siiski raisatud aeg.

"Rahvuslust eitav ja Türgi sultani pilli järgi tantsiv EYC tüürib üksnes hukule lähemale, kuna erinevalt nende multikultuursest võltskonservatismist on rahvuslus Euroopa noorte seas tõusev jõud," avaldas Kaalep arvamust.