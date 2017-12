Euroopa Liidu infokeskus sulgeb euroinfo telefoni

Eesti Rahvusraamatukogus asuv Euroopa Liidu infokeskus sulgeb kõnede arvu langemise tõttu alates 1999. aastast töötanud euroinfo telefoni.

"Tasuta euroinfo telefonile on sel aastal helistatud kokku 40 korral. Helistamiste arv on aasta-aastalt vähenenud, see on üks peamine põhjus, miks 18 aastat tegutsenud tasuta euroinfo telefon oma töö lõpetab," ütles rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse Euroopa Liidu töörühma liige Merle Tõniste Delfile.

"Infot hangitakse tänapäeval kaasaegsematest kanalitest. Meie poole pöördutakse eelkõige e-posti vahendusel, infot saadakse meie Facebooki lehelt ja kodulehelt, mis saab sel aastal värskema välimuse," lisas Tõniste.

Küsimusi on Tõniste sõnul seinast seina ja huvi on tuntud näiteks selle vastu, millised on peretoetused Iirimaal või kas Tenerifele reisides on vaja kindlasti kaasa võtta pass või saab reisida ka ID-kaardiga. "Isegi tuntakse veel huvi, kus saab kroone eurodeks vahetada," sõnas Tõniste.

Euro infotelefon suletakse tuleva aasta 1. jaanuarist ja Euroopa Liitu puudutavat informatsiooni leiab edaspidi Euroopa Liidu infokeskuse kodulehelt. Küsimustele saab vastuseid ka rahvusraamatukogu viiendal korrusel asuvast lugemissaalist või e-posti teel aadressil elik@nlib.ee.