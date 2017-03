Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon alustab homme kolmepäevast visiiti Ukrainasse, kus toimuvad kohtumised kolleegidega Ukraina parlamendist ning seal töötavate ja elavate Eestist pärit inimestega.

Komisjoni esimees Toomas Vitsut ütles, et visiidi üks eesmärk on julgustata Ukrainat jätkama ulatuslike reformidega, eelkõige meetmetega, mis on suunatud kohtureformi ja korruptsiooni vähendamisele.

„Ukraina on avaldanud soovi lõimuda Euroopa Liiduga ja alustanud selleks ulatuslikke poliitilisi ja majandusreforme,“ ütles Vitsut. Reformide eduka näitena tõi ta välja, et Ukraina täidab viisavaba reisimise korra sisseadmiseks vajalikke tingimusi. 2. märtsil kinnitasid Euroopa Liidu suursaadikud nõukogu nimel kokkuleppe, mis võimaldab Ukraina kodanikel reisida Euroopa Liidus viisavabalt 90 päeva 180-päevase ajavahemiku jooksul. Edasi esitatakse määrus Euroopa Parlamendile esimesel lugemisel hääletamiseks ja seejärel nõukogule vastuvõtmiseks.

Kohtumistel Ukrainas tegutsevate Eesti ettevõtjatega soovib komisjon saada selgust, millist tuge vajavad ettevõtjad poliitilisel tasandil kahepoolsete majandussuhete arendamiseks. Eesti investeeringute sihtriikide järjestuses oli Ukraina mullu 5. kohal.

Loe veel

Komisjoni liige Kalle Palling ütles, et Ukraina peab jõuliselt jätkama alustatud reformidega. „Selleks, et tagada EL-i ja liikmesriikide poolne lubaduste täitmine, sealjuures hilisemaid lisatingimusi seadmata, peavad Ukraina ja ka teised partnerriigid täitma oma kohustusi ja viima läbi vajalikke reforme,“ ütles Palling. „Eesti on valmis igati aitama. Samuti ootame ka EL-ilt selleks täiendavate võimaluste loomist ja EL-UA vabakaubandusleppe kiiret rakendumist. Mõistagi on need reformid suurt eneseületust nõudev väljakutse, aga paremat lahendust lihtsalt ei ole,“ sõnas Palling. Ta märkis, et kolme aastaga on Vene-Ukraina konfliktis hukkunud pea 10 000 inimest, nende hulgas 2000 tsiviilisikut ning vigastatud ligikaudu 23 400 inimest.

Ukraina visiidil osalevad komisjoni esimees Toomas Vitsut, aseesimees Jaak Madison ning liikmed Monika Haukanõmm, Liisa Oviir, Kalle Palling ja Tiit Terik.