Euroopa Komisjon nendib: meil puudub pädevus Eesti presidendi ametiraha tagastamisse sekkuda

Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet juhtis Euroopa Komisjonile saadetud arupärimises tähelepanu, et Venemaa hoiab siiani enda käes Eesti Vabariigi presidendi ametiraha, mis võeti Nõukogude vägede poolt kaasa 1941. aastal ning mida on alates aastast 1963 hoitud Moskva Relvapalati muuseumis.

„Venemaa ei ole vaatamata korduvatele Eesti soovidele ametiraha tagastanud,” ütles Paet oma arupärimises ning lisas, et ametirahal on Eesti jaoks oluline sümboolne väärtus. Arupärimises küsis ta, mida saab EL sellises olukorras omalt poolt teha. Samuti küsis Paet, kas Euroopa Komisjon saab selle küsimuse tõstatada suhtlemisel Venemaa esindajatega.

Paeti arupärimisele vastas Euroopa Komisjoni liige Tibor Navracsics, kelle sõnul ei ole komisjon pädev ametiraha tagastamise küsimusse sekkuma.

„Euroopa kultuuripärandi kaitse ja edendamise eest vastutavad esmajoones liikmesriigid ning ELi tegevus piirdub koostöö soodustamise ning liikmesriikide tegevuse toetamise ja täiendamisega,” ütles ta.

Navracsics selgitas, et kuigi on olemas ELi õigusaktid, mis käsitlevad kultuuriväärtusi, sh direktiiv 2014/60/EL liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise kohta, kohaldatakse seda ainult kultuuriväärtuste suhtes, mis on liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult välja viidud pärast 1. jaanuari 1993.

Ta lisas, et kultuuriväärtuste tagastamist on käsitletud ka mitmes rahvusvahelise õiguse instrumendis, näiteks UNESCO 1970. aasta konventsioonis kultuuriväärtuste ebaseadusliku sisseveo, väljaveo ja omandiõiguse üleandmise keelamise ning ärahoidmise abinõude kohta ning 1995. aasta UNIDROIT’ konventsioonis varastatud või ebaseaduslikult eksporditud kultuuriväärtuste kohta. Samas tõdes ta, et mõlemat konventsiooni kohaldatakse ainult nende kultuuriväärtuste suhtes, mis on ühest riigist ebaseaduslikult välja ja teise üle viidud pärast konventsiooni jõustumist mõlemas riigis.

„Seetõttu ei ole komisjon pädev sekkuma seoses Eesti Vabariigi presidendi ametiraha tagastamisega, mis võeti Nõukogude vägede poolt kaasa 1941. aastal,” ütles Navracsics.

Paeti sõnul teab Venemaa väga hästi Eesti soovi presidendi ametiraha tagasi saada ning loodetavasti saab Venemaa juhtkond ühel hetkel päevapoliitilistest kaalutlustest üle ja ametiraha tagastatakse Eestile.