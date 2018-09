Euroopa Komisjon kuulutab välja iga-aastase koolide tõlkevõistluse

Sel aastal tõlgivad noored keelehuvilised tekste kultuuripärandi teemal. See teema valiti, sest 2018. aasta on kuulutatud Euroopa kultuuripärandi aastaks.

Osalejatel on võimalik ELi 24 ametliku keele hulgast valida mis tahes kaks keelt, kusjuures võimalikke keelekombinatsioone on kokku 552.

Eelarve, personali ja tõlkimise eest vastutav Euroopa Komisjoni volinik Günther H. Oettinger ütles: „Keeled on Euroopa mitmekesisuse keskmes ja meie identiteedi oluline osa. Selle võistluse käigus tuletavad noored meile meelde, kui erinevad me tegelikult oleme ja et selline mitmekesisus on meie suurim vara. Seepärast kutsun kõiki noori keelehuvilisi võistlusel osalema, et aidata meie keelelist kultuuripärandit tutvustada ja edendada. Võistlusel osalemiseks peavad osalevad koolid registreeruma, mis toimub kahes etapis."

Esmalt tuleb koolidel registreeruda veebisaidil http://ec.europa.eu/translatores. Registreeruda saab alates 1. septembrist 2018 kuni 20. oktoobri 2018 keskpäevani ükskõik millises ELi 24 ametlikust keelest.

Seejärel palub Euroopa Komisjon 751 koolil, mis valitakse välja juhuslikkuse alusel, esitada võistlusel osaleva 2–5 õpilase nimed. Õpilastel võib olla mis tahes riigi kodakondsus ja nad peaksid olema sündinud aastal 2001.

Võistlus toimub 22. novembril kõigis osalevates koolides samal ajal.

Võitjad – igast riigist üks – kuulutatakse välja 2019. aasta veebruari alguses. Nad saavad kätte oma auhinna 2019. aasta kevadel Brüsselis toimuval tseremoonial.