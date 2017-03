Euroopa Komisjon: Ivari Padar võis anda Tartu Agrole riigimaad rendile turuhinnast madalamalt

Euroopa Komisjon teatas maaeluministeeriumile, et kunagise põllumajandusminister Ivari Padari kunagi sõlmitud rendileping AS Tartu Agroga võib olla ebaseaduslik riigiabi, sest suur hulk maad renditi ettevõttele turuhinnast kordades odavamalt.

Euroopa Komisjon saatis 1. märtsil 2017 maaeluministeeriumile teate, milles avaldas kahtlust, et Eesti riik võis anda ebaseaduslikku riigiabi ASile Tartu Agro, kui rentis firmale 3000 hektarit riigi maad oluliselt alla turuhinna.

Täna laekus Euroopa Komisjonist antud asja kaebajale ehk maade õigusjärsetele omanikele tagastamise nõudjatele 1. märtsi kirja mittekonfidentsiaalne versioon.

Selle kohaselt kahtlustab Komisjon tõesti, et antud on ebaseaduslikku riigiabi. Maaeluministeeriumil palutakse esitada tõendeid, et vastupidist tõendada.

Palju pahandust tekitanud rendileping sõlmiti juba 2000. aastal. Eesti liitus Euroopa Liiduga alles 2004. aastal. Toona põllumajandusminister olnud Padar ütleski, et aastatel 1999-2000 vaadati ELi poole unistavate silmadega ja ühegi otsuse juures ei mõeldud, kas see on või ei ole lubamatu riigiabi.

Euroopa Komisjon teatas aga, et kõigist ühinemise eelsetest riigiabi juhtudest tuli peale ühinemist nelja kuu jooksul teada anda. Kuna Eesti seda ei teinud, loetakse aastal 2000 sõlmitud ja aastani 2025 kehtivat rendilepingut uueks riigiabiks, millele kehtivad ELi riigiabi reeglid.

Tartu Agro maade rendileping on siiani tüliallikaks, sest enne maade rentimist jäeti need õigusjärgsetele omanikele tagastamata. Õigusjärgsete omanike esindaja Toomas Marga sõnul on ta nüüd Euroopa Komisjoni abiga tõestamas, et Ivari Padar sõlmis oma sõbra Aavo Mölderiga rendilepingu, mis oli Mölderile kuuluva Tartu Agro huvides ja sisaldab ebaseaduslikku rendisoodustust.

Padar polnud sellega nõus. "Toomas Marga on seda 17 aastat arvanud, mis minul muud arvata. Käitusime nondele oludele vastavalt," ütles Padar. Ta ütles, et ta tunneb Aavo Möldrit ja peab temast lugu, aga sõpradeks neid nimetada ei saa.