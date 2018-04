Euroliidu rahvusparlamentide esimehed ja europarlamendi president Tallinnas: esimese päeva kokkuvõte

Seotud lood: Tallinnas kohtuvad rahvusparlamentide esimehed arutava Euroopa tuleviku üle

Rääkides Euroopa Liidu majandusest ütles Tajani, et Euroopa Liidu turg on küll suur, kuid üksnes koos tegutsedes suudavad liikmesriigid olla tugevad. „Oleme rohkemat kui poliitiline ühendus, me oleme väärtuste kogukond,“ lausus Tajani.

Poola Seimi marssal Marek Kuchciński rääkis oma kõnes vajadusest suurendada Euroopa Liidu tasandil rahvusparlamentide rolli, kes on ühendavaks lüliks kodanike ja rahvusvaheliste esindajate vahel. „Selleks, et Euroopa Liidu tulevik oleks edukas, on vaja taastada kodanike usaldus,“ ütles Kuchciński.

Slovakkia Rahvusnõukogu spiiker Andrej Danko ja Prantsuse Rahvusassamblee president François de Rugy tõid oma ettekannetes välja Euroopa Liidu ühised probleemid, milleks on turvalisus, välispiiride kaitse, võitlus ebaseadusliku migratsiooniga ja riikidevahelise dialoogi süvendamine.

Homme jätkuv arutelu keskendub Euroopa julgeoleku- ja kaitseküsimustele. Ettekande teevad Läti parlamendi spiiker Ināra Mūrniece, Saksa Bundestagi esimees Wolfgang Schäuble ning Austria Rahvusnõukogu esimees Wolfgang Sobotka.

Kohtumisel osalevad ka Albaania, Makedoonia, Montenegro, Serbia, Türgi, Norra, Islandi ja Šveitsi delegatsioonid.

Hilton Park Hotellis toimuva konverentsi otseülekannet saab jälgida veebilehel parleu2017.ee, kust leiab ka konverentsi programmi. Foto- ja/või videomaterjal tehakse kättesaadavaks samal lehel, aga ka Riigikogu Flickri kontol ning YouTube’is. Konverentsil osalejate mõtteid jagatakse Facebookis ja Twitteris.