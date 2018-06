Euroliidu liikmesriigid jõudsid kokkuleppele lapsevanemate töö- ja eraelu tasakaalustamise põhimõtetes

Euroliidu riigid kinnitasid Luksemburgis eilsel sotsiaal- ja tööministrite kohtumisel üldise lähenemisviisi lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamise direktiivi osas, samuti sotsiaalkindlustuse koordinatsioonimääruse ja läbipaistvate töötingimuste direktiivi osas.

Ministrid arutasid nõukogu kohtumisel vanemapuhkuse ülekantamatu osa pikkust ja hüvitisi puudutavaid artikleid.

„Eesti vanemahüvitise süsteem on üks heldemaid maailmas oma pikkuse poolest ning unikaalne ja heldeim ka oma paindlikkuse poolest. Seetõttu on Eesti teatud mõttes olnud ka teistele riikidele eeskujuks,“ ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut.

„Eesti puhul äsja kinnitatud põhimõtted suuresti täna juba kehtivad, näiteks spetsiaalselt isadele mõeldud isapuhkus. Samas on mul hea meel, et Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal alustatud läbirääkimised on vilja kandnud ning oleme lapsevanemate ja hooldajate töö- ja pereelu parema tasakaalustamise olulistes põhimõtetes Euroopa Liidu tasemel kokkuleppele jõudnud“.

Direktiivi eelnõu esitas Euroopa Komisjon 2017. aasta aprillis. Eelnõus on ette nähtud miinimumnõuded, mille eesmärk on muuta töötavate lapsevanemate ja hooldajate jaoks töö- ja pereelu ühitamine lihtsamaks, pannes paika puhkuste ja hüvitiste saamise õigused.

Arutelude tulemusel on direktiivi tekst muutunud palju paindlikumaks ning riikidele enam otsustusvabadust võimaldavaks.