Euroliberaalid mõistsid Yana Toomi kohtumised Assadiga hukka

Nädalavahetusel Ljubljanas kogunenud Euroop Liberaalide ja Demokraatide Partei (ALDE) nõukogu mõistis ühemõtteliselt hukka ALDEsse kuuluva europarlamendi saadiku, juhtiva keskerakondlase Yana Toomi külaskäigud Süüriasse ja kohtumised sõjakurjategija Bashar Al-Assadiga.

ALDE nõukogul osalenud Reformierakonna esimehe Hanno Pevkuri sõnul tõusis teema lisaks nõukogule ka päev varem toimunud ALDE juhatuses. "Yana Toomi käigud Süüriasse sõjakurjategija Assadi juurde pälvisid ALDE delegaatide ühemõttelise hukkamõistu. On märgiline, et lisaks Reformierakonnale on ka ALDE liidrid võtnud selge seisukoha Keskerakonna juhtivpoliitiku Yana Toomi Assadi režiimi toetava tegevuse kohta,“ ütles Pevkur.

"On oluline, et mõistaksime üheselt hukka sõbralikud külaskäigud Assadi kui suurima elus oleva sõjakurjategija juurde. Selline tegevus ei ole ALDE partei jaoks tolereeritav," lausus ALDE partei asepresident Markus Löning Saksamaalt.

"Need käigud Süüriasse vajavad meilt selget reageeringut. Külaskäik Assadi juurde koos Venemaa duumasaadikutega on täiesti vastuvõetamatu ja vajab selget hukkamõistu," sõnas ALDE fraktsiooni aseesimees Euroopa Nõukogu Parlamentaarses Assamblees, Rootsi parlamendisaadik Kerstin Lundgren.

Esimest korda külastas Yana Toom Euroopa Parlamendi delegatsiooni liikmena Süüriat ning kohtus riigi presidendi Bashar al-Assadiga mullu juulis. Teine Toomi Süüria-reis ja Assadiga kohtumine leidis aset sama aasta detsembris. Kolmas Assadi ja Toomi kohtumine toimus tänavu märtsis. Toomi ja Assadi sõbraliku läbisaamise on varem hukka mõistnud ka Keskerakonna esimees peaminister Jüri Ratas öeldes, et ise ta nii teinud ei oleks ning head suhted diktaatoriga ei tee kellelgi au.