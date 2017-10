ETV2 peatoimetajaks saab Viola Salu , kes on seni töötanud ERR-i hanketoimetuses

Viola Salu koostöö telekanaliga ETV2 on olnud tihe alates selle avamisest 2008. aastal, teatas ERR.

Peale hankeprogrammi valimise on Salu toetanud ETV2 arengut teemaürituste loomise ja korraldamisega. Muu hulgas on ta toonud kanali programmi iga-aastase dokumentaalfilmide paremikule üles ehitatud keskkonnakuu traditsiooni ning tänavu juba kolmandat korda toimunud inimõiguste teemakuu.

"Viola Salu kogemused ETV2-ga koos töötades on suured, ta tunneb põhjalikult kanali hingeelu ja eripära. ETV2 tugevaks küljeks on alati olnud dokumentaalfilmid ning Viola on sellel alal üks paremaid asjatundjaid. Tal on väga sisukad mõtted ka programmi edasisest arengust ja ma usun, et ETV2 on heades kätes," ütleb ERRi juhatuse liige Riina Rõõmus.

"Olen viibinud ETV2 sünni juures ja elanud just selle meediakanali sirgumisele erilise innuga kaasa. Kümme aastat Marje Jurtšenko kolleegina on andnud mulle kindluse, et võtan enda hoole alla telekanali, mis on sujuvalt toimiv ja suurepärase tervise juures. Minu plaan on kaasata ETV2 programmi lennukate ideedega noori, lisada päevakajalist huumorit ja veidi ka piire kombata," räägib Viola Salu.

Viola Salu on õppinud Londoni Metropolitani Ülikoolis kommunikatsiooni ja prantsuse keelt. Varem on ta töötanud tõlkija, toimetaja ja hankespetsialistina.

Salu asub ETV2 peatoimetaja ametisse alates 1. novembrist. ETV2 varasem juht Marje Jurtšenko töötab alates oktoobrikuust ETV peatoimetajana.