ETV saates "Foorum" puhkes tselluloositehase teemal sõnasõda: vaieldi, kas uuringuid on vaja või mitte

ETV saates „Foorum” puhkes eile õhtul Tartu lähedale kavandatava tselluloositehase teemal riigihalduse ministri Jaak Aabi, keskkonnaminister Siim Kiisleri, Tartu linnapea Urmas Klaasi, Vabaerakonna esimehe Artur Talviku, riigikogu keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna riigikogu fraktsiooni aseesimehe Henn Põlluaasa vahel paras sõnasõda.

Vakra hinnangul ei osanud need, kes andsid ettevõtjatele nõu minna eriplaneeringu teed,arvata, et Eestis on nii tugev kodanikuühiskond, mis ei lase planeeringut läbi. Uuringuid võib tema sõnul teha, aga laiemalt.

Talvik juhtis tähelepanu, et seadusi on vahepealse aja jooksul muudetud ja Vakra oli nendesse muutmistesse kaasatud. Otsused, mis puudutavad mingit piirkonda, tuleb Talviku sõnul teha selle piirkonna inimestega koostöös.

Kiisler ütles, et arendajale tuleb anda võimalus, tuleb teha uuringuid, ja langetada põhjendatud otsus. Tema hinnangul ei saa Tartu välistada ja kõneleda kõigi Tartumaa omavalitsuste nimel.

Klaasi sõnul peaks keskkonnaministeerium panema paika keskkonnakriteeriumid, millele tehas peab vastama, aga on tehtud vastupidi, et kõigepealt valiti koht ja seejärel kõik muu. Valitsuse kooskõlastusringile pole enamus ministeeriumeid Klaasi sõnul vastanud, asjaajamine on olnud hämar ja ebausaldusväärne.

Aab kinnitas, et avaliku protsessi käigus on võimalik teha ettepanekuid, mida uurida ja kõike saab uuringute käigus hinnata. Tema kinnitusel ei ole nii, et uuringud peavad tõestama, mis on ette antud. Aab lisas, et üritatakse näidata, nagu oleks kogu protsess algatatud vastuolus seadusega.

Põlluaasa sõnul tuleb iga päev tuleb eri teadlastelt risti vastukäivaid analüüse ja arvamusi. Ta avaldas soovi panna kõigile südamele, et kõigepealt tehtaks uuringud ära, sest siis on piisavalt ainest, et otsust teha.

Klaas kinnitas, et on olnud teemaga tegevuses mitu kuud ja tuvastanud mitmeid vasturääkivusi.

Saate lõpus läks vaidlus sedavõrd kirglikuks, et kõik saatekülalised rääkisid teineteisele vahele ja saatejuht Priit Kuusel oli suuri raskusi korra hoidmisega.