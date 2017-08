ETV peatoimetajana asub ametisse Marje Jurtšenko

Alates oktoobrist asub ETV peatoimetajana ametisse senine ETV2 peatoimetaja Marje Jurtšenko.

ERRi juhatuse esimehe Erik Roose sõnul on tal väga hea meel, et Marje Jurtšenko võttis vastu pakkumise Eesti ajakirjanduse lipulaeva juhtimiseks. "See on täna ajakirjaniku tipptöökoht Eestis ja ma ei kahtle, et Marje juhtimisel saab see nii olema ka tulevikus!" sõnas Roose pressiteate vahendusel.

"ETV peatoimetaja amet on ERR-is üks raskemaid ja vastutusrikkamaid. Marje tunneb väga hästi Eesti telemaastikku, tal on piisavalt kogemusi selle ametiga kaasneva suure vastutuse jaoks. Tal on julgust, fantaasiat, värskeid ideid ning energiat nende elluviimiseks. Üheksa aastat ETV2 juhtimisel on andnud Marjele ka piisavalt kogemust ja autoriteeti teletegijate hulgas. Seepärast usun, et just tema on õige inimene võtma vastu väljakutseid, mis ETV-l lähiajal ees seisavad," kirjeldas ERRi juhatuse liige Riina Rõõmus.

Marje Jurtšenko tunnistab, et ETV uue peatoimetajana on tal telekanali edasise arendamise osas mitmeid mõtteid. "ETV programm on heas vormis, olemas on tugevad saated, millele kogu programm saab toetuda. Minu roll saab olema ETV programmi mitmekesistamine, uute ideede realiseerimine. Vajalik on muuta ETV programm dünaamilisemaks, et tänaste saadete kõrval tekiks programmis koht uutele särtsakatele ideedele," räägib Jurtšenko.

Ta lisab, et tegeleda tuleb ka ETV ja ETV2 programmide selgema eristamisega. "ETV programm on suunatud laiale auditooriumile, hõlmates uudiseid, ühiskondlik-poliitilisi saatevorme ja kvaliteetset meelelahutust. Kindlasti tuleb leida parem võimalus sotsiaalteemade käsitlemiseks, tuua Eesti elu ehedust ekraanile ka väljaspool stuudioformaate. ETV2 tegeleb kultuuri, hariduse ja lastega ning on hea platvorm uute ideede katsetamiseks. Soovin, et ETV on kolme aasta pärast püsivalt vaadatuim eestikeelne telekanal, mille programm on usaldusväärne ja inspireeriv, olles ühiskonnas tugev väärtuspõhiseid protsesse käivitav jõud. Majas on väga palju häid tegijaid ja ma olen veendunud, et koos laiemat pilku hoides suudame täita sellise n-ö tagasihoidliku eesmärgi," ütleb Jurtšenko.

Marje Jurtšenko asub ETV peatoimetajana ametisse alates oktoobrist. ETV senine peatoimetaja Heidi Pruuli jätkab klassikalise muusika valdkonna vastutava toimetajana.