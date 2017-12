ETV+ kannab üle kahe riigi presidendi uusaastatervituse

ERRi venekeelne kanal ETV+ kannab sel aastavahetusel üle kahe presidendi uusaastatervituse. Millise riigi juhi pöördumise edastab ETV+ peale Eesti presidendi uusaastatervituse, jätab telekanali peatoimetaja Darja Saar üllatuseks.

"Me kanname üle kahe presidendi uusaastatervituse. Nii et vaadake kindlasti! Ma arvan, et üllatus meeldib teile!" ütles ETV+ peatoimetaja Darja Saar ERRi uudisteportaali intervjuus Toomas Sildamile.

Delfi täiendavale päringule, mis riigi presidendi uusaastatervitusega ETV+ oma vaatajaid üllatab, vastas ERRi pressiesindaja Silver Kuusik, et see selgub 31. detsembril.

Samuti ei anna Saare plaanidest aimu saatekava, kus on märgitud vaid kell 23.45 Vabaduse väljakult eetrisse minev Eesti Vabariigi presidendi uusaastatervitus.

Saar rääkis ERRile, et ETV+ aastavahetuse programm koosneb otselülitustest Tallinnas Vabaduse väljakul ja Narvas toimuvatele aastavahetuspidustustele. "Näitame sealset meeeleolu ja näiteks ka Ivangorodi ilutulestikku. Ehk jälgime, mida ka naabrid teevad."