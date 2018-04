ETV+ juhtima hakkav Urmas Oru: see osa venekeelsetest vaatajatest, keda Eesti elu huvitab, on ETV+ juba leidnud

Täna avaldatud teate kohaselt lahkub ETV+ asutamisest saadik kanalit vedanud Darja Saar peatoimetaja ametist ja tema kohusetäitjaks saab varem seitseteist aastat Kanal 2 juhtinud Urmas Oru. Oru sõnul suuri muudatusi oodata pole, peamise ülesandena näeb ta ETV+ vaatajnumbrite suurendamist.

"Praeguseks on ETV+ käivitusetapp kolm aastat kestnud ja nüüd on aeg heas mõttes natuke rutiinsemaks minna ja peatähelepanu vaatajanumbrite kasvatamisele suunata," ütles Oru Delfile oma plaanidest rääkides. "Inimestel peaks tekkima harjumus vaadata oma lemmiksaateid neile sobival ajal. Selleks on vaja programmi planeerimisele rohke tähelepanu pöörata - inimene peaks alati teadma, mis ajal talle teda huitavaid saatei pakutakse," nimetas ta vaatajanumbrite suurendamise ühte võimalust.

ETV+ venekeelsete vaatajate arv on Oru sõnul pidevalt kasvanud ja seda eriti tänavu. "Üldiselt on need inimesed, kellele Eesti elu, poliitikamaastik ja majandus korda läheb, ETV+ juba leidnud. Nüüd on küsimus on nüüd ülejäänud venekeelsetes elanikes, kuidas tuua nemad ETV+ vaatama?"

Oru selgitas, et enne sügishooaega mingeid erilisi muutuseid teleekraanil ei näe, kuna Darja Saare lahkumise järel mai lõpus algab televisioonis suvine ja rahulikum hooaeg.

Septembris 2015. aastal saateid edastama hakanud ERR-i venekeelset kanalit ETV+ on siiani juhtinud Darja Saar. Mai lõpus tema kohusetäitjana alustava Urmas Oru ametisolekule lõppkuupäeva määratud ei ole.