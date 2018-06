Ettevõtja Meelis Niinepuu annetas Eesti 200-le 5000 eurot

Uueks erakonnaks pürgiv liikumine Eesti 200 sai 5000 euro suuruse annetuse ettevõtja Meelis Niinepuult.

Saabunud annetusest teatas oma sotsiaalmeedia lehel liikumise tegevjuht Henrik Raave.

Meelis Niinepuu on juhtimiskonsultatsiooni ettevõtte Civitta International üks asutajatest ja juhtidest. Ettevõtte tegutseb kokku üheksas riigis ja selles töötab 230 inimest. Ta on ka investeerimisettevõtte Wiser üks kaasasutajatest. Lisaks ettevõtlusele on Niinepuu tegev mitmete kolmanda sektori ettevõtmiste juures ja juhib Eesti Mälu Instituudi nõukogu tööd.