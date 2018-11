Ettevõtja Jaan Toots kandideerib Keskerakonna nimekirjas Tartus

Toots seisab õiglasema pensioni, noorte paremate töövõimaluste ja sisesturvalisuse eest.

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas sõnas, et Jaan Toots on suurte kogemustega spetsialist nii julgeoleku kui ka majanduse alal.

“Jaan Toots on pikka aega tegelenud ettevõtlusega ja tema rahvusvahelised kogemused ja majandusteadmised on erakonna jaoks kahtlemata suur väärtus. Pean väga positiivseks, et ta on olnud tegev ka mittetulundussektoris, vedades aktiivselt spordialaliite ning panustanud Eesti spordi arengusse Olümpiakomitees,” rõhutas Ratas.

Esimees lisas, et Tootsil on märkimisväärsed teened Eesti sisejulgeoleku tugevdamisel eriteenistuse esimese peadirektorina, Politseiameti juhina ning siseministeeriumi kantslerina.

Üle 20 aasta ettevõtlusega tegelenud Jaan Toots ütles, et Keskerakonna nimekirjas kandideerib ta erakonna esimehe Jüri Ratase kutsel.

“Ratas on näidanud suurt võimekust nii valitsusjuhina kui ka erakonna esimehena. Keskerakond on silma paistnud väga positiivsete sisemiste muutustega. Näen, et saan Jüri Ratase meeskonnas oma kogemustega nii sieturvalisuse kui ka majanduse alal abiks olla ning usun, et neid teadmisi soovitakse kasutada,” rõhutas Toots.

Ta sõnas, et soovib seista õiglasema pensioni eest ja avardada noorte võimalusi leida sobiv ja hästi tasustatud töö peale kooli lõpetamist.

“Keskerakond on erakorralise pensionitõusuga väga õigel teel. Suur osa meie eakatest elavad väga rasketest tingimustes. Ühiskonnal on võlg nende inimeste, nende teenete ja pikaajalise töö ees,” leidis Toots.